Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa) (166124) - инструкция по применению ATC-классификация
Верапамил-Дарница инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамические параметры. Верапамил, синтетическое производное папаверина, является недигидропиридиновым блокатором медленных кальциевых каналов L-типа. Эффекты верапамила вызваны селективным ингибированием трансмембранного тока Ca2+ в клетках миокарда, гладких мышцах стенки коронарных и системных артерий и внутрисердечной проводящей системы.
Верапамил замедляет проведение возбуждения и продлевает эффективный рефрактерный период внутри АV-узла в зависимости от скорости проведения возбуждения. Этот приводит к урежению желудочкового ритма у пациентов с трепетанием предсердий и/или мерцательной аритмией и быстрым ответом желудочков. Прерывая повторный вход возбуждения в AV-узле (механизм re-entry), верапамил восстанавливает нормальный синусовый ритм у пациентов с пароксизмальной суправентрикулярной тахикардией. Верапамил не влияет на проведение возбуждения через дополнительные пути; не изменяет нормальный потенциал действия в предсердиях или время проведения возбуждения в области межжелудочковой перегородки, однако снижает амплитуду, скорость деполяризации и проводимость в гипополяризованных волокнах. Верапамил оказывает местный анестезирующий эффект, в 1,6 раза превышающий таковой прокаина.
Снижение тонуса гладких мышц сосудов предотвращает спазмы коронарных артерий как в участках с нормальным кровотоком, так и в зонах ишемии.
Верапамила гидрохлорид оказывает антигипертензивное действие, вызывая периферическую вазодилатацию и снижая ОПСС без рефлекторной тахикардии. Верапамил не ослабляет гемодинамический ответ на изометрическую или изотоническую нагрузку.
Верапамил снижает потребление кислорода миокардом, непосредственно оказывая влияние на энергозатратные метаболические процессы в кардиомиоците (путем незначительного снижения ЧСС и сократительной способности сердечной мышцы) и опосредованно уменьшая ОПСС (за счет снижения постнагрузки как в состоянии покоя, так и при физической нагрузке).
Верапамил повышает эффективность механической работы сердца.
У большинства пациентов, в том числе с органическими заболеваниями сердца, отрицательному инотропному действию верапамила противодействует снижение постнагрузки, и сердечный индекс обычно не снижается.
Введение верапамила не влияет на общий уровень кальция в плазме крови.
После однократного в/в введения верапамила гемодинамические эффекты достигают пика в течение 5 мин и сохраняются в течение 10–20 мин; эффекты влияния на AV-узел проявляются через 1–2 мин, достигая максимума через 10–15 мин, и сохраняются в течение 10–20 мин. Воздействие на AV-узел может продолжаться до 6 ч. Обычно используемые в/в дозы 5–10 мг верапамила вызывают кратковременное, как правило бессимптомное снижение нормального системного АД, ОПСС и сократимости миокарда; давление наполнения левого желудочка слегка повышено.
Фармакокинетические параметры. После в/в инфузии у человека верапамил выводится биэкспоненциально с быстрой ранней фазой распределения (Т½ около 4 мин) и более медленной терминальной фазой элиминации (Т½ 2–5 ч). Введенный в/в верапамил быстро метаболизируется.
У здоровых людей перорально введенный верапамил (>90%) быстро всасывается в тонкой кишке. Около 90% верапамила связывается с белками плазмы крови. Биодоступность составляет 20–35% (увеличивается при многократном применении). Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Т½ составляет 3–7 ч при однократном приеме и 4,5–12 ч — при курсовом. Многократное введение per os 120 мг верапамила каждые 6 ч обусловливает содержание верапамила в плазме крови в диапазоне 125–400 нг/мл.
Подвергается интенсивному метаболизму, опосредованному системой цитохрома Р450, при первом прохождении через печень с образованием 12 метаболитов. Основными метаболическими путями верапамила являются N-деалкилирование (с помощью CYP 3A4 и CYP 1A2) и N-деметилирование (CYP 3A4). В количествах, превышающих следовые, в плазме крови определяется только метаболит верапамила норверапамил (проявляет 20% сердечно-сосудистой активности исходного соединения). Приблизительно 70% введенной дозы верапамила экскретируется в течение 5 сут с мочой. С калом — 16%. Около 3–4% дозы выводится из организма в неизмененном виде. Ни верапамил, ни норверапамил не удаляются при проведении гемодиализа.
Т½ увеличивается у лиц пожилого возраста.
У пациентов с печеночной недостаточностью метаболизм замедляется, а Т½ увеличивается до 14–16 ч.
Показания Верапамил-Дарница
таблетки
пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия;
трепетание/фибрилляция предсердий с быстрым AV-проведением (кроме синдрома WPW);
стабильная стенокардия напряжения;
стенокардия покоя;
вазоспастическая стенокардия;
постинфарктная стенокардия у пациентов без сердечной недостаточности при наличии противопоказаний к назначению блокаторов β-адренорецепторов;
АГ.
Р-р
пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия;
фибрилляция предсердий (кроме синдрома WPW);
нестабильная стенокардия у пациентов при наличии противопоказаний к назначению нитратов и/или блокаторов β-адренорецепторов (в том числе вазоспастическая стенокардия);
АГ;
гипертонический криз.
У детей применяют при пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии.
Применение Верапамил-Дарница
таблетки. Дозу подбирают индивидуально. Таблетку принимают целиком, в положении сидя или стоя, во время или сразу после приема пищи, запивая достаточным количеством жидкости.
Взрослые и подростки с массой тела >50 кг
Терапия ИБС, пароксизмальной суправентрикулярной тахикардии, фибрилляции предсердий: суточная доза — 120–480 мг (в 3–4 приема).
Терапия АГ: суточная доза — 120–360 мг (в 3 приема).
Дети (исключительно при сердечных аритмиях)
<6 лет: суточная доза — 80–120 мг (в 2–3 приема).
6–14 лет: суточная доза — 80–360 мг (в 2–4 приема).
При снижении функции почек верапамила гидрохлорид применяют с осмотрительностью.
При снижении функции печени применение верапамила гидрохлорида начинают с осторожностью, с низких доз (40 мг 2–3 раза в сутки на начальном этапе).
Отмена препарата после продолжительного лечения должна быть постепенной.
Длительность лечения определяется индивидуально врачом.
Р-р вводят в/в медленно (≥2 мин; под наблюдением медицинского персонала, с контролем ЭКГ и АД).
Если верапамил пациенту с нестабильной стенокардией в качестве стартового лечения вводят в/в, необходимо как можно быстрее осуществить переход на пероральный прием препарата.
У взрослых и подростков с массой тела >50 кг стартовая доза Верапамила-Дарница, р-р для инъекций, составляет 2 мл; при необходимости через 5–10 мин вводят еще 2 мл.
Возможно дальнейшее капельное введение в течение 1 ч 2–4 мл Верапамила-Дарница, разведенных в 0,9% р-ре NaCl либо 5% р-ре глюкозы (с рН <6,5).
При в/в введении средняя суточная доза: ≤100 мг верапамила гидрохлорида.
При снижении функции печени применение верапамила гидрохлорида начинают с осторожностью.
Дети. При тахикардии, связанной с сердечной недостаточностью, перед в/в введением необходимо проведение дигитализации.
Доза Верапамила-Дарница, р-р для инъекций, у детей:
новорожденные — 0,3–0,4 мл;
грудной возраст — 0,3–0,8 мл;
1 год — 5 лет — 0,8–1,2 мл;
6–14 лет — 1–2 мл.
Детям 1-го года жизни Верапамил-Дарница, р-р для инъекций, вводят только по жизненным показаниям при отсутствии других вариантов терапии.
Применение Верапамила-Дарница отменяют немедленно после наступления результата.
Противопоказания
• кардиогенный шок;
инфаркт миокарда (в острой фазе) с осложнениями (сердечная недостаточность, снижение ЧСС ≤50 уд./мин, АД ≤90/60 мм рт. ст.);
тяжелые нарушения проводимости: синоатриальная или AV-блокада (II и III степень), исключение — пациенты с имплантированным искусственным водителем ритма;
снижение ЧСС ≤50 уд./мин, АД ≤90/60 мм рт. ст.;
синдром слабости синусового узла (СССУ), исключение — пациенты с имплантированным искусственным водителем ритма;
сердечная недостаточность (стадия декомпенсации);
фибрилляция предсердий с сопутствующим синдромом WPW;
гиперчувствительность к активному фармацевтическому ингредиенту препарата или другим его составляющим.
Противопоказано в/в введение на фоне приема блокаторов β-адренорецепторов (исключение — проведение реанимационных мероприятий).
При острой коронарной недостаточности в/в введение верапамила должно быть тщательно обосновано (исключить инфаркт миокарда) с обязательным контролем состояния больного.
Побочные эффекты
• бронхиальный спазм;
абдоминальная боль и дискомфорт, ощущение переполнения желудка, тошнота, рвота, запор, кишечная непроходимость, гингивит и кровоточивость десен;
гепатит (с преходящим повышением активности ферментов печени);
снижение толерантности к глюкозе;
тиннитус, головокружение; головная боль, обморок, заторможенность, сонливость, повышенная утомляемость, астения, депрессия, тревожность, экстрапирамидные нарушения, синдром Паркинсона, хореоатетоз, парестезии, тремор, судороги;
AV-блокада (любая степень), снижение ЧСС (≤50 уд./мин) или повышение ЧСС (≥90 уд./мин), сердечная недостаточность (увеличение выраженности или возникновение); стенокардия, инфаркт миокарда, выраженное снижение АД, нарушения ритма сердца, приливы крови, периферические отеки;
реакции гиперчувствительности;
отек Квинке, синдром Стивенса — Джонсона, полиморфная эритема, сыпь (пятнисто-папулезная), крапивница, алопеция, эритромелалгия, зуд, пурпура, фотодерматит, повышенное потоотделение;
боль в мышцах, суставах, мышечная слабость, обострение myastenia gravis, прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна;
эректильная дисфункция, гинекомастия, повышение уровня пролактина, галакторея;
увеличение массы тела, агранулоцитоз, преходящая (на фоне Cmax в плазме крови верапамила) потеря зрения, отек легких, бессимптомное снижение содержания тромбоцитов (<150⋅109/л).
У новорожденных и детей грудного возраста после в/в введения редко — выраженные нарушения гемодинамики (в некоторых случаях — с летальным исходом).
Особые указания
снижение АД ≤90/60 мм рт. ст. (как правило транзиторное и бессимптомное) часто отмечается при в/в введении верапамила гидрохлорида.
Возможно развитие AV-блокады (II–III степень), выраженное снижение ЧСС и асистолия (у пациентов с СССУ). У пациентов без СССУ асистолия как правило кратковременная (с самостоятельным возвращением к AV-ритму либо нормальному синусовому ритму).
В случае развития AV-блокады II–III степени (либо блокады ножек пучка Гиса) необходимо снизить дозу либо отменить применение верапамила.
Возможно острое ухудшение состояния у больных сердечной недостаточностью средней и тяжелой степени. Пациентам с нетяжелой сердечной недостаточностью с целью контроля состояния показано предварительное применение сердечных гликозидов и диуретиков. Необходимо наблюдение относительно развития AV-блокады и снижения ЧСС (≤50 уд./мин) при сочетанном применении с сердечными гликозидами.
В течение периода за 48 ч до и 24 ч после введения верапамила гидрохлорида не применяют дизопирамид.
Верапамил-Дарница, р-р для инъекций, в начале терапии применяют исключительно в условиях стационара (с возможностью проведения реанимации) с наблюдением за состоянием пациентов (ЭКГ, кардиомониторинг).
Таблетки Верапамил-Дарница содержат 31,4 мг лактозы моногидрата (необходимо принимать во внимание пациентам с непереносимостью некоторых сахаров).
Верапамил не применяют в I и II триместр беременности. Прием в III триместр беременности — в случае крайней необходимости, если польза от применения препарата превышает риск для матери и ребенка.
Верапамил в период кормления грудью применяют исключительно при крайней необходимости для матери.
Детям верапамила гидрохлорид, р-р для инъекций, применяют с осмотрительностью.
Возможно нарушение реакции при выполнении деятельности, требующей усиленного внимания и быстроты реакций.
Взаимодействия
сочетанное применение с верапамилом:
•противоаритмические средства, блокаторы β-адренорецепторов — кардиоваскулярный эффект суммируется (выраженное снижение АД, ЧСС, AV-блокада, сердечная недостаточность — усиление либо возникновение);
•снижается пероральный клиренс хинидина. Возможно снижение АД ≤90/60 мм рт. ст., развитие отека легких (у больных гипертрофической обструктивной кардиомиопатией);
•клиренс флекаинидина в плазме крови изменяется минимально (<≈10%);
•у больных стенокардией увеличивается AUC (≈32,5%) и Сmах (≈41%) метопролола, AUC (≈65%) и Сmах (≈94%) пропранолола;
• празозин, теразозин — дополнительное снижение АД (повышение Сmах празозина (≈40%) без влияния на Т½; повышение AUC (≈24%) и Сmах (≈25%) теразозина);
•антигипертензивные, мочегонные средства, вазодилататоры — усиление гипотензивного эффекта;
•противовирусные (ВИЧ) средства — возможно повышение в крови содержания верапамила;
•карбамазепин — повышение уровня карбамазепина, развитие его нейротоксических побочных эффектов. Повышение AUC карбамазепина (≈46%) у больных с рефрактерной парциальной эпилепсией;
•литий — повышение нейротоксичности;
•кларитромицин, эритромицин, телитромицин могут повысить уровень верапамила;
•рифампицин — возможно снижение гипотензивного эффекта. Уменьшение AUC (≈97%) верапамила, его Сmах (≈94%) и биодоступности после перорального применения (≈92%);
•увеличивается экспозиция колхицина (не сочетают);
•ингаляционные анестетики применяют с осторожностью;
•возможно усиление действия нейромышечных блокаторов;
•ацетилсалициловая кислота — вероятно повышение риска кровотечения;
•этанол — повышение его содержания в плазме крови;
•повышается уровень ловастатина, аторвастатина. Аторвастатин увеличивает AUC верапамила (на ≈42,8%):
•симвастатин — увеличение AUC в ≈2,6 раза, Сmах — в 4,6 раза;
•взаимодействия с верапамилом не происходит у флувастатина, правастатина и розувастатина;
•повышается Сmах дигоксина на 45–53%, Сss — на 42%, AUC — на 52%;
•снижается клиренс дигитоксина;
•циметидин увеличивает AUC с соответствующим снижением клиренса верапамила;
•повышается Сmах глибурида (на ≈28%), AUC (на 26%);
•снижается пероральный и системный клиренс теофиллина (на ≈20%, у курильщиков — на 11%);
•увеличивается AUC (≈15%) имипрамина (на дезипрамин — активный метаболит — не влияет);
•при сочетанном пероральном применении у больных мелкоклеточным раком легких повышается AUC (≈89%) и Сmах (≈61%) доксорубицина;
•фенобарбитал повышает в 5 раз пероральный клиренс верапамила;
•мидазолам — увеличение AUC в 3 раза и Сmах (в 2 раза);
•буспирон — увеличение AUC и Сmах (в 3–4 раза);
•алмотриптан — увеличение AUC на 20%, Сmах (на 24%);
•циклоспорин — увеличение AUC, Сmах, Сss (на ≈45%);
•возможно повышение уровня эверолимуса, сиролимуса, такролимуса;
•грейпфрутовый сок увеличивает AUC и Сmах верапамила (T½ и почечный клиренс не изменяются);
•зверобой обыкновенный уменьшает AUC и Сmах верапамила.
Р-р верапамила гидрохлорида не смешивают с альбумином, амфотерицином В, гидралазина гидрохлоридом, триметопримом и сульфаметоксазолом. Не разводят р-рами с натрия лактатом в составе, а также любым раствором с рН >6,0.
Передозировка
проявляется значительной артериальной гипотензией, сердечными аритмиями, которые ведут к развитию шока и остановке сердечной деятельности, головокружением, ступором, снижением уровня калия в крови, гипергликемией, метаболическим ацидозом, гипоксией, кардиогенным шоком (с отеком легких), снижением почечной функции и судорогами.
Вне зависимости от времени, прошедшего после приема верапамила, проводят промывание желудка.
Осуществляют непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, дефибрилляцию, кардиостимуляцию. Гемодиализ не проводят. Требуется проведение гемофильтрации и плазмафереза.
Специфический антидот — кальций. Вводят в/в 10–20 мл 10% р-ра глюконата кальция. При потребности — повторяют либо дополнительно осуществляют капельную инфузию.
В случае AV-блокады (II и III степень), синусовой брадикардии, остановки сердца — атропин, изопреналин, орципреналин или электрокардиостимуляция.
Устранение артериальной гипотензии — допамин (в дозе до 25 мкг/кг/мин), добутамин (в дозе до 15 мкг/кг/мин) или норэпинефрин; на ранних этапах — введение р-ра Рингера или 0,9% NaCl. Необходимая концентрация Ca2+ в плазме крови: верхняя граница нормы или несколько выше нормы.
Условия хранения
при температуре ≤25 °С в оригинальной упаковке. Не подвергать замораживанию.
В плацебо-контролируемых исследованиях обычные или пролонгированные формы верапамила для приема per os в дозе 160 — 480 мг/сут стабильно снижают АД у пациентов в положении стоя, сидя, стоя почти у 20% пациентов с эссенциальной АГ легкой и средней степени тяжести. Результаты проводимого в течение 24 часов мониторинга АД аналогичны как при приеме в течение суток 2-3 доз обычной формы верапамила, так и при приеме 1 дозы пролонгированной формы препарата.
В сравнительных исследованиях верапамил оказывает сходное воздействие на АД, как и традиционные антигипертензивные препараты первой линии. По сравнению с блокаторами β-адренорецепторов доза верапамила для перорального приема, которую титровали от 240 до 480 мг в сутки, не менее эффективна, чем 80-480 мг/сут пропанолола, 50-100 мг/сут атенолола, 100 или 200 мг/сут метопролола или 15 мг/сут пиндолола.
Во время физической нагрузки верапамил и пропранолол оказывают сходное влияние на АД; оба препарата снижают АД без прессорной реакции на физические нагрузки, но только пропранолол снижает толерантность к физической нагрузке у пациентов с АГ.
Клинический ответ на 12-месячное лечение верапамилом оценивали у 63 пациентов со стабильной и нестабильной стенокардией, у которых установлена эффективность верапамила в кратковременных двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных клинических исследованиях. У 41 пациента со стенокардией напряжения, долгосрочный ответ сохранялся более 1 года. При проведении оценки историй болезни у 20 пациентов было отмечено устойчивое снижение частоты приступов стенокардии и применения нитроглицерина при лечении верапамилом по сравнению с исходными контрольными периодами при применении плацебо. Была выполнена оценка 21 пациента путем проведения серии исследований продолжительности упражнений на беговой дорожке. Указанные пациенты продемонстрировали устойчивое увеличение продолжительности упражнений на беговой дорожке после 4, 8, 16, 24 и 52 недель лечения верапамилом. Отмена препарата приводила к ухудшению физической активности до уровня, наблюдавшегося до начала лечения.