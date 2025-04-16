Киев
Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)

Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,05
Экономия при брони: -2,88 грн
27,17 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
166,93
Экономия при брони: -6,24 грн
160,69 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -1,40 грн
27,10 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
126,58
Экономия при брони: -15,39 грн
111,19 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
27,58 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
109,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
84,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
109,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,00 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
93,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
114,79
Экономия при брони: -21,52 грн
93,27 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,70
Экономия при брони: -1,88 грн
27,82 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
113,68
Экономия при брони: -20,41 грн
93,27 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -1,40 грн
27,10 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -1,40 грн
27,10 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -1,40 грн
27,10 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
103,83
Экономия при брони: -8,01 грн
95,82 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
27,72 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
109,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
165,60 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,10 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
112,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,79
Экономия при брони: -5,38 грн
23,41 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
103,07
Экономия при брони: -15,36 грн
87,71 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
23,73 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,60
Экономия при брони: -27,13 грн
97,47 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
129,58
Экономия при брони: -5,40 грн
124,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
27,52 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
104,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -1,40 грн
27,10 грн
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