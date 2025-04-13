Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,93
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,96
Экономия при брони: -4,53 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
119,99
Экономия при брони: -15,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
116,84
Экономия при брони: -8,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,43
Экономия при брони: -1,53 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
117,94
Экономия при брони: -6,84 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
121,46
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,06
Экономия при брони: -11,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,40 грн