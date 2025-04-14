Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
119,08
Экономия при брони: -21,67 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
31,03
Экономия при брони: -4,00 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
21,48
Экономия при брони: -1,72 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
27,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
169,20
Экономия при брони: -4,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,04
Экономия при брони: -2,21 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
32,00
Экономия при брони: -5,20 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
126,60
Экономия при брони: -11,49 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
32,64
Экономия при брони: -2,94 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
126,74
Экономия при брони: -22,79 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
168,99
Экономия при брони: -9,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
112,88
Экономия при брони: -15,43 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн