Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
109,80
Экономия при брони: -3,29 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,63
Экономия при брони: -4,44 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
117,25
Экономия при брони: -19,39 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,57
Экономия при брони: -12,41 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
111,78
Экономия при брони: -13,88 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,72
Экономия при брони: -15,56 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
31,91
Экономия при брони: -3,95 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
62,42
Экономия при брони: -3,68 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,80 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн