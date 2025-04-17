Верапамил-Дарница (Verapamil-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,64
Экономия при брони: -6,83 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
114,67
Экономия при брони: -21,41 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
32,89
Экономия при брони: -4,72 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
127,72
Экономия при брони: -16,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
29,39
Экономия при брони: -6,68 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
82,58
Экономия при брони: -7,97 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
27,68
Экономия при брони: -4,97 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
78,41
Экономия при брони: -5,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,24
Экономия при брони: -5,09 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,76
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,44
Экономия при брони: -5,29 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
44,96
Экономия при брони: -5,81 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
138,30
Экономия при брони: -6,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
28,50
Экономия при брони: -0,50 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
31,03
Экономия при брони: -4,78 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
30,08
Экономия при брони: -3,83 грн
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 80 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
62,30
Экономия при брони: -2,09 грн
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Верапамил-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 40 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Верапамил-Дарница раствор для инъекций 2.5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
180,20 грн