в случае острого диспноэ (затруднение дыхания), которое быстро прогрессирует, следует немедленно обратиться к врачу.

Как и другие ингаляционные лекарственные средства, Беродуал Н может вызвать парадоксальный бронхоспазм, который может быть опасным для жизни. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма, использование Беродуала Н следует прекратить и заменить альтернативной терапией.

Беродуал Н необходимо применять только после тщательной оценки преимущества/пользы, особенно если доза выше рекомендованной, в следующих случаях:

недостаточно контролируемое течение сахарного диабета;

недавно перенесенный инфаркт миокарда;

миокардит;

тяжелые органические заболевания сердца или сосудов (особенно при наличии тахикардии);

гипертиреоидизм;

феохромоцитома;

пациентам, которые применяют сердечные гликозиды;

тяжелая и нелеченная АГ;

аневризма.

При применении симпатомиметических лекарственных препаратов, включая Беродуал Н, могут наблюдаться сердечно-сосудистые эффекты. Сообщения, полученные из постмаркетинговых данных и научных публикаций, свидетельствуют о единичных случаях ишемии миокарда, связанных с β-агонистами. Пациентов с основным заболеванием — тяжелой болезнью сердца (например ИБС, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), которые получают Беродуал Н, необходимо предупредить, чтобы они обратились за медицинской помощью при ощущении боли в грудной клетке или при других симптомах ухудшения работы сердца. Необходимо уделять внимание оценке таких симптомов, как одышка и боль в грудной клетке, поскольку они могут быть дыхательного или сердечного происхождения. Беродуал Н, как и другие антихолинергические средства, следует с осторожностью применять у пациентов:

со склонностью к развитию узкоугольной глаукомы;

с имеющейся обструкцией мочевыводящих путей (например с доброкачественной гиперплазией предстательной железы или интравезикальной обструкцией);

с почечной недостаточностью;

с печеночной недостаточностью.