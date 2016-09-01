Беродуал® Н (Berodual® N) (166071) - инструкция по применению ATC-классификация
Беродуал Н инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Беродуал Н содержит два активных бронхолитических ингредиента: ипратропия бромид, имеющий антихолинергический эффект, и фенотерола гидробромид, который является β-адреномиметиком.
Ипратропия бромид является четвертичным аммониевым соединением с антихолинергическими (парасимпатолитическими) свойствами. Ингибирует вагусные рефлексы за счет антагонистического взаимодействия с ацетилхолином, медиатором, который обеспечивает передачу импульса блуждающего нерва. Антихолинергические средства предотвращают повышение внутриклеточной концентрации Ca2+, возникающее в результате взаимодействия ацетилхолина с мускариновыми рецепторами гладких мышц. Высвобождению Ca2+ способствует вторая система медиаторов, состоящая из IP3 (трифосфат инозитола) и DAG (диацилглицерол).
Расширение бронхов после ингаляционного введения ипратропия бромида обусловлено преимущественно местным, специфическим действием препарата, и не является системным.
Фенотерола гидробромид представляет собой прямой симпатомиметик, который в терапевтическом диапазоне селективно стимулирует β2-адренорецепторы. При применении высоких доз происходит стимуляция β1-адренорецепторов. Связывание β2-адренорецепторов с помощью активирующего Gs-протеина приводит к активации аденилатциклазы. При повышении уровня цАМФ происходят активация протеинкиназы А и фосфорилирование соответствующих белков в гладкомышечных клетках. В свою очередь, это обусловливает фосфорилирование киназы легкой цепи миозина, блокирование гидролиза фосфоинозитида и открытие крупных кальцийзависимых калиевых каналов.
Фенотерола гидробромид вызывает релаксацию бронхиальных и сосудистых гладких мышц и защищает от стимуляторов бронхоконстрикции, таких как гистамин, метахолин, холодный воздух, и аллергенов (реакции немедленного типа). После однократного приема фенотерол блокирует высвобождение бронхоконстрикторных и провоспалительных медиаторов из стволовых клеток. В дальнейшем, после приема фенотерола в дозе 0,6 мкг, отмечено улучшение мукоцилиарного клиренса.
При более высокой концентрации фенотерола в плазме крови, которая чаще достигается при пероральном применении или даже в/в введении, отмечено снижение сократимости матки. Также при применении высоких доз возможно метаболитическое действие препарата: липолиз, гликогенолиз, гипергликемия и гипокалиемия, последняя вызывается повышением захвата К+, особенно в скелетной мышце. β-адренергические влияния фенотерола на сердце, в том числе повышение сердечного ритма и ЧСС, связаны с сосудистыми эффектами фенотерола, стимуляцией β2-адренорецепторов сердца, а при супратерапевтических дозах — со стимуляцией β1-адренорецепторов. Как и при применении других β-адренергических средств, отмечают удлинение интервала Q–Tc. Для фенотерола в форме дозированного аэрозоля эти показатели являются дискретными и отмечаются при дозах выше рекомендованных. Однако системное влияние фенотерола после применения с помощью небулайзера (р-р для ингаляций) может быть выше, чем при применении рекомендованных доз дозированного аэрозоля. Клиническая значимость не установлена. Нежелательным эффектом, чаще всего отмечаемым для β-миметиков, является тремор. В отличие от влияния на бронхиальные гладкие мышцы, системные эффекты β-миметиков являются поводом к развитию толерантности.
При одновременном применении двух активных бронходилататоров расширение бронхов происходит путем реализации двух различных фармакологических механизмов. Таким образом, два активных вещества оказывают комбинированное спазмолитическое действие на бронхиальные мышцы, что позволяет широко применять их при заболеваниях бронхолегочного аппарата, связанных с нарушением проходимости дыхательных путей. Для эффективности комбинированного действия требуется очень незначительное количество β-миметика, что позволяет подбирать режим дозирования препарата индивидуально для каждого пациента и максимально уменьшить количество побочных эффектов.
Фармакокинетика. Терапевтический эффект комбинации ипратропия бромида и фенотерола гидробромида проявляется путем местного воздействия на дыхательные пути. Поэтому фармакокинетика бронходилатации не связана с таковой активных ингредиентов препарата.
После ингаляции около 10–39% дозы препарата в целом оседает в легких в зависимости от формы выпуска, методики ингаляции и устройства, а остальные остаются на наконечнике ингалятора, во рту и верхней части дыхательных путей (ротоглотке).
Нет доказательств того, что фармакокинетика комбинации обоих ингредиентов отличается от таковой моносубстанций.
Фенотерола гидробромид. Часть препарата, которая проглатывается, главным образом метаболизируется до сульфатных конъюгатов. Абсолютная биодоступность после перорального приема низкая (около 1,5%).
После в/в введения доля свободного фенотерола и конъюгированного фенотерола достигает соответственно 15 и 27% введенной дозы в суточной моче. После ингаляции с помощью дозированного аэрозоля Беродуал Н около 1% ингалированной дозы выводится в форме свободного фенотерола с суточной мочой. Согласно этому установлено, что общая системная биодоступность ингалированных доз фенотерола гидробромида составляет 7%.
Кинетические параметры, характеризующие диспозицию фенотерола, рассчитывали согласно концентрации фенотерола в плазме крови после в/в введения. После в/в введения показатели «концентрация в плазме — время» можно описать с помощью трехкамерной модели, где терминальный T½ составляет около 3 ч. По этой трехкамерной модели ожидаемый объем распределения фенотерола в стабильном состоянии (Vdss) составляет около 189 л (≈2,7 л/кг).
Около 40% препарата связывается с белками плазмы крови. Доклинические исследования на животных показали, что фенотерол и его метаболиты проходят через ГЭБ. Общий клиренс фенотерола составляет 1,8 л/мин, а почечный клиренс — 0,27 л/мин.
В исследовании баланса экскреции общий почечный клиренс (2 дня) радиоактивного препарата (в том числе материнского соединения и всех метаболитов) составлял 65% дозы после в/в введения, а общий уровень радиоактивности в кале — 14,8% дозы. После перорального приема общий уровень радиоактивности в моче составлял около 39% дозы, а общий уровень радиоактивности в кале — 40,2% дозы в течение 48 ч.
Ипратропия бромид. Кумулятивная почечная экскреция (0–24 ч) ипратропия (материнского соединения) составляла около 46% дозы после в/в введения, <1% после приема перорально и около 3–13% после ингаляционного применения с помощью дозированного ингалятора Беродуал Н. Опираясь на эти данные, можно утверждать, что общая системная биодоступность после перорального и ингаляционного приема ипратропия бромида составляет, по подсчетам, 2 и 7–28% соответственно. Итак, часть дозы ипратропия бромида, которая проглатывается, значительно не отразится на системном воздействии.
Кинетические параметры, характеризующие диспозицию ипратропия, рассчитаны на основе его концентрации после в/в введения. Зафиксировано быстрое двухфазное снижение концентрации препарата в плазме крови. Кажущийся объем распределения в стабильном состоянии (Vdss) составляет около 176 л (≈2,4 л/кг). Препарат в минимальном объеме (менее 20%) связывается с белками плазмы крови. Доклинические исследования на животных указывают на то, что четвертичный амин ипратропий не проходит через ГЭБ.
T½ конечной элиминационной фазы составляет около 1,6 ч. Общий клиренс ипратропия составляет 2,3 л/мин, почечный клиренс — 0,9 л/мин. После в/в применения около 60% метаболизируется, вероятно преимущественно в печени путем окисления.
В ходе исследования баланса экскреции общий почечный клиренс (6 дней) радиоактивного препарата (в том числе материнского соединения и всех метаболитов) составил 72,1% дозы после в/в введения, 9,3% — после приема перорально и 3,2% — после ингаляционного применения. Общий уровень радиоактивности в кале составил 6,3% дозы после в/в введения, 88,5% — после приема перорально и 69,4% — после ингаляционного применения. Основным путем выведения радиоактивного препарата после в/в введения являются почки. T½ при элиминации радиоактивного препарата (материнского соединения и всех метаболитов) составляет 3,6 ч. Связывание основных метаболитов мочи с мускариновыми рецепторами незначительно, и метаболиты следует считать неэффективными.
Показания Беродуал Н
профилактика и симптоматическое лечение хронических обструктивных нарушений проходимости дыхательных путей: аллергическая и неаллергическая (эндогенная) БА, астма, вызванная физической нагрузкой, и хронический обструктивный бронхит с эмфиземой или без нее; подготовка к «открытию легких» и поддержка аэрозольной терапии кортикостероидами, муколитиками, солевым р-ром, кромоглициевой кислотой и антибиотиками.
При продолжительной терапии необходимо назначать сопутствующую противовоспалительную терапию.
Применение Беродуал Н
дозу подбирают в зависимости от характера и тяжести заболевания. Для взрослых и детей в возрасте старше 6 лет рекомендуют нижеприведенные режимы дозирования.
Для купирования острого приступа бронхоспазма и приступа одышки рекомендуется ингаляция дозы 100 мкг фенотерола гидробромида и 40 мкг ипратропия бромида (2 ингаляции). Всего при остром приступе одышки достаточно 1 ингаляции для быстрого облегчения дыхания. Если через 5 мин дыхание существенно не улучшается после применения 1–2 ингаляций, можно сделать еще 1–2 дополнительные ингаляции. Если нет эффекта после проведения 4 ингаляций, может возникнуть необходимость в проведении дополнительных мероприятий. В таких случаях пациент должен немедленно обратиться к врачу.
Если признано необходимым применение Беродуала Н для длительного лечения, рекомендованная доза — 1–2 ингаляции 3–4 раза в сутки. Для лечения астмы дозированный аэрозоль Беродуал Н следует применять только при необходимости. Время и дозу каждой ингаляции необходимо определять по симптомам. Между ингаляциями должен быть интервал не менее 3 ч. Общая суточная доза не должна превышать 12 ингаляций, поскольку самая высокая доза не добавляет терапевтических преимуществ в целом, но может повысить вероятность потенциально тяжелых побочных эффектов.
Для предотвращения приступа астмы, вызванного физической нагрузкой, или ожидаемого контакта с аллергеном применяют 2 ингаляции, если возможно за 10–15 мин до инцидента.
Пациентов следует проинструктировать о правильном применении дозированного аэрозоля для обеспечения успешного лечения (см. Порядок применения).
Порядок применения. Правильное применение дозированного аэрозоля является важным для обеспечения успешного лечения. Пациентов следует проинструктировать относительно правильного применения дозированного аэрозоля. Во время ингаляции стрелка на баллончике указывает прямо вверх, а мундштук — книзу, независимо от положения тела для ингаляции. Применять, если возможно, сидя или стоя.
Перед первым применением дозированного аэрозоля необходимо снять защитный колпачок и дважды нажать на клапан.
Перед каждым применением дозированного аэрозоля необходимо:
1. Снять защитный колпачок (если баллончик с дозированным аэрозолем не использовали более 3 дней, перед применением следует 1 раз нажать на клапан).
2. Глубоко выдохнуть.
3. Обхватить губами наконечник. Стрелка на баллончике должна быть повернута кверху, а мундштук — книзу.
4. Вдохнуть как можно глубже, одновременно нажать на дно баллончика до высвобождения 1 мерной дозы. На несколько секунд задержать дыхание, затем вынуть наконечник изо рта и медленно выдохнуть.
5. После использования надеть защитный колпачок.
Пациентов следует проинструктировать о правильном применении дозированного аэрозоля. Если баллончик с дозированным аэрозолем не использовался более 3 дней, перед применением следует один раз нажать на клапан. Следует избегать попадания препарата в глаза. У детей дозированный аэрозоль Беродуал Н следует применять только по рекомендации врача и под присмотром взрослых.
Чистить ингалятор не менее 1 раза в неделю. Важно сохранять мундштук ингалятора чистым, чтобы гарантировать, что препарат не загустел и ничто не препятствует току аэрозоля. Чтобы почистить ингалятор, сначала снимают пылезащитный колпачок и отсоединяют от ингалятора баллончик. Промывают ингалятор водой до полной очистки от загустевшего препарата и/или грязи.
После очистки встряхнуть ингалятор и оставить его высыхать на воздухе без использования какой-либо нагревательной системы. Когда мундштук высохнет, присоединить баллончик и пылезащитный колпачок.
Предупреждение: мундштук предназначен специально для дозированного аэрозоля Беродуал Н. Мундштук не следует использовать с любыми другими дозированными аэрозолями. Беродуал Н разрешается использовать только со специальным мундштуком. Содержимое баллончика находится под давлением. Баллончик не раскрывать с применением силы.
Баллончик непрозрачный. Поэтому невозможно увидеть, когда он опустеет. Аэрозольный баллончик должен обеспечить 200 доз. Когда все эти дозы будут использованы, в баллончике может остаться немного жидкости. Однако этот баллончик необходимо заменить, иначе невозможно будет получить точное количество препарата.
Наличие препарата в аэрозольном баллончике можно проверить следующим образом: встряхнув баллончик, проверить наличие жидкости; отсоединить от баллончика пластмассовый мундштук и поместить баллончик в емкость с водой. Содержимое аэрозольного баллончика можно оценить по его положению в воде.
Любой неиспользованный продукт или отходы должны быть утилизированы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к фенотерола гидробромиду или атропиноподобным веществам, или любым вспомогательным веществам этого препарата.
Гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия и тахиаритмия.
Побочные эффекты
как и все лекарственные средства, Беродуал Н может вызывать побочные реакции. Большинство нижеприведенных побочных эффектов можно объяснить антихолинергическими и β-адренергическими свойствами Беродуала Н.
Побочные реакции на препарат выявлены на основе данных, полученных в ходе клинических исследований и фармаконадзора в период применения препарата после его регистрации.
Частота случаев согласно MedDRA: очень часто — ≥1/10; часто — ≥1/100, <1/10; нечасто — ≥1/1000, <1/100; единичные — ≥1/10 000, <1/1000; очень редко — <1/10 000; неизвестно — невозможно определить по имеющимся данным.
Со стороны иммунной системы: единичные — анафилактические реакции*, гиперчувствительность*; неизвестно — пурпура.
Нарушения метаболизма и обмена веществ: единичные — гипокалиемия*; очень редко — повышение уровня глюкозы в крови.
Психические нарушения: нечасто — нервозность; единичные — возбуждение, психические нарушения.
Психические нарушения проявляются повышенной возбудимостью, гиперактивным поведением, нарушениями сна и галлюцинациями. Это отмечали в основном у детей в возрасте до 12 лет.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, тремор, головокружение; неизвестно — гиперактивность.
Со стороны органа зрения: единичные — глаукома*, повышение внутриглазного давления*, нарушение аккомодации*, мидриаз *, нечеткость зрения*, боль в глазах*, отек роговицы*, гиперемия конъюнктивы*, ощущение появления ореола перед глазами*.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия, ускоренное сердцебиение; единичные — аритмия, фибрилляция предсердий, суправентрикулярная тахикардия*, ишемия миокарда*; неизвестно — ангинальная боль, вентрикулярная экстрасистолия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель; нечасто — фарингит, дисфония; единичные — бронхоспазм, раздражение горла, отек глотки, ларингоспазм*, парадоксальный бронхоспазм* (вызванный ингаляцией), сухость в горле*; неизвестно — местное раздражение.
Со стороны ЖКТ: нечасто — тошнота, рвота, сухость во рту; единичные — стоматит, глоссит, нарушения моторики ЖКТ**, диарея, запор*, отек ротовой полости*, изжога.
Со стороны кожи и подкожной ткани: единичные — крапивница, высыпания, зуд, ангионевротический отек*, петехии, гипергидроз*.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: единичные — слабость мышц, мышечные спазмы, миалгия.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: единичные — задержка мочи.
Исследование: нечасто: повышение систолического АД; единичные — снижение диастолического АД, тромбоцитопения.
*Побочные явления, не выявленные ни в одном клиническом исследовании. Частота указана согласно верхней границе 95% доверительного интервала, рассчитанного от общего числа пациентов, которые получили лечение согласно Инструкции ЕС по составлению краткой характеристики лекарственного средства (3/4968=0,00060, что означает «единичные» явления).
**Особенно больные муковисцидозом могут быть более склонны к развитию нарушений моторики ЖКТ при применении ингаляционных антихолинергических лекарственных средств (содержащихся в препарате Беродуал Н).
Как и при другой ингаляционной терапии, Беродуал Н может вызвать симптомы местного раздражения. Наиболее распространенными побочными эффектами, выявленными в ходе клинических исследований, были кашель, сухость во рту, головная боль, тремор, фарингит, тошнота, головокружение, дисфония, тахикардия, учащенное сердцебиение, рвота, повышение систолического АД и нервозность.
Особые указания
в случае острого диспноэ (затруднение дыхания), которое быстро прогрессирует, следует немедленно обратиться к врачу.
Как и другие ингаляционные лекарственные средства, Беродуал Н может вызвать парадоксальный бронхоспазм, который может быть опасным для жизни. В случае возникновения парадоксального бронхоспазма, использование Беродуала Н следует прекратить и заменить альтернативной терапией.
Беродуал Н необходимо применять только после тщательной оценки преимущества/пользы, особенно если доза выше рекомендованной, в следующих случаях:
- недостаточно контролируемое течение сахарного диабета;
- недавно перенесенный инфаркт миокарда;
- миокардит;
- тяжелые органические заболевания сердца или сосудов (особенно при наличии тахикардии);
- гипертиреоидизм;
- феохромоцитома;
- пациентам, которые применяют сердечные гликозиды;
- тяжелая и нелеченная АГ;
- аневризма.
При применении симпатомиметических лекарственных препаратов, включая Беродуал Н, могут наблюдаться сердечно-сосудистые эффекты. Сообщения, полученные из постмаркетинговых данных и научных публикаций, свидетельствуют о единичных случаях ишемии миокарда, связанных с β-агонистами. Пациентов с основным заболеванием — тяжелой болезнью сердца (например ИБС, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), которые получают Беродуал Н, необходимо предупредить, чтобы они обратились за медицинской помощью при ощущении боли в грудной клетке или при других симптомах ухудшения работы сердца. Необходимо уделять внимание оценке таких симптомов, как одышка и боль в грудной клетке, поскольку они могут быть дыхательного или сердечного происхождения. Беродуал Н, как и другие антихолинергические средства, следует с осторожностью применять у пациентов:
- со склонностью к развитию узкоугольной глаукомы;
- с имеющейся обструкцией мочевыводящих путей (например с доброкачественной гиперплазией предстательной железы или интравезикальной обструкцией);
- с почечной недостаточностью;
- с печеночной недостаточностью.
Имеются сообщения об отдельных случаях осложнений со стороны органа зрения (мидриаз, повышение внутриглазного давления, узкоугольная глаукома, боль в глазах), возникавших в результате попадания в глаза аэрозоля ипратропия бромида или его комбинации с β2-агонистами.
Внимание! Пациентов следует подробно инструктировать о правилах применения дозированного аэрозольного ингалятора Беродуал Н. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания препарата в глаза.
Признаки острого приступа узкоугольной глаукомы включают: боль в глазах или дискомфорт; нечеткость зрения; ощущение появления ореола; ощущение появления цветных пятен перед глазами; покраснение глаза в виде конъюнктивальной или корнеальной гиперемии.
При появлении вышеуказанных симптомов в любом сочетании следует начать лечение глазными каплями, которые способствуют сужению зрачка, и немедленно обратиться за специализированной медицинской помощью.
Больные муковисцидозом могут быть более склонны к развитию нарушений моторики ЖКТ при применении антихолинергических средств. Моторика ЖКТ восстановится после завершения лечения.
Длительное применение. У пациентов с БА Беродуал Н следует применять только в случае необходимости. У пациентов с легкими формами ХОЗЛ лечение по требованию (симптоматическое лечение) может быть более целесообразным, чем регулярное применение, если позволяют обстоятельства.
Следует помнить о необходимости применения или усиления противовоспалительной терапии для контроля за воспалительным процессом дыхательных путей и для предотвращения ухудшения контроля за заболеванием у пациентов с БА или стероидзависимыми формами ХОЗЛ.
Регулярное применение повышенных доз препарата, содержащего β2-агонисты, например Беродуала Н, для купирования симптомов бронхиальной обструкции может обусловить ухудшение контроля за течением заболевания.
В случае усиления бронхиальной обструкции простое повышение в течение длительного времени дозы β2-агонистов, в том числе Беродуала Н, выше рекомендованной не только не оправдано, но и опасно. Для предотвращения ухудшения течения заболевания, угрожающего жизни, следует рассмотреть вопрос о пересмотре плана лечения пациента и адекватной противовоспалительной терапии ингаляционными кортикостероидами.
Сообщалось о нескольких случаях повышения риска серьезных осложнений основного заболевания, а также о летальных случаях при длительном лечении БА чрезмерно высокими дозами ингаляционных β2-симпатомиметиков без достаточной противовоспалительной терапии. Причинно-следственная связь полностью не выяснена. Однако неадекватная противовоспалительная терапия имеет жизненно важное значение.
Другие симпатомиметические бронходилататоры следует применять одновременно с Беродуалом Н только под медицинским наблюдением (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Из-за чрезмерной терапии β2-агонистами может возникнуть потенциально серьезная гипокалиемия (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). При низком уровне калия в начале рекомендуется контролировать уровень калия в крови. Возможно повышение уровня глюкозы в крови. Поэтому следует контролировать уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом.
В очень редких случаях после приема Беродуала Н могут сразу развиться такие реакции гиперчувствительности, как крапивница, ангионевротический отек, сыпь, бронхоспазм, ротоглоточный отек и анафилактические реакции.
Лекарственное средство содержит этанол 99% (алкоголь; <100 мкг на дозу). Применение Беродуала Н может дать положительные результаты анализа на допинг.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. В ходе доклинических исследований и клинического применения Беродуала Н до сих пор не выявлено отрицательного влияния фенотерола и ипратропия на беременность. Однако необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с применением лекарственных препаратов в период беременности.
Следует помнить об ингибирующем влиянии фенотерола на сократительную функцию матки. Применение β2-симпатомиметиков в конце беременности или в высоких дозах может негативно повлиять на младенца (тремор, тахикардия, колебания уровня глюкозы в крови, гипокалиемия).
Кормление грудью. Доклинические исследования показали, что фенотерол проникает в грудное молоко. Нет данных о проникновении ипратропия в грудное молоко. Маловероятно, особенно при использовании аэрозольной формы препарата, что ипратропий будет влиять на младенца в значительной степени. Следует с осторожностью назначать Беродуал Н в период кормления грудью.
Фертильность. Отсутствуют клинические данные о влиянии на фертильность комбинации ипратропия бромида и фенотерола гидробромида, так и для каждого компонента отдельно. Доклинические исследования влияния применения отдельно ипратропия бромида и фенотерола гидробромида показали отсутствие нежелательных воздействий на фертильность.
Дети. Применяют у детей в возрасте старше 6 лет по назначению врача и под присмотром взрослых.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований действия препарата на способность управлять автомобилем и работать с техническими средствами не проводили. Однако пациентов следует предупреждать о возможности возникновения таких нежелательных эффектов, как головокружение, тремор, нарушение аккомодации, мидриаз и нечеткость зрения при лечении Беродуалом Н. В силу этого следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с техникой. При появлении вышеуказанных эффектов пациентам следует избегать потенциально опасных видов деятельности, например управления транспортными средствами или работы с техническими средствами.
Взаимодействия
длительное одновременное применение Беродуала Н с другими антихолинергическими средствами не изучено и поэтому не рекомендуется.
Одновременное назначение нижеуказанных лекарственных средств/классов лекарственных средств может повлиять на эффект препарата Беродуал Н.
Усиление эффекта и/или повышение риска побочных реакций:
- другие β-адренергические средства (все пути введения);
- другие антихолинергические средства (все пути введения);
- ксантиновые производные (например теофиллин);
- противовоспалительные средства (кортикостероиды);
- ингибиторы МАО;
- трициклические антидепрессанты;
- галогенизированные углеводные анестетики (например галотан, трихлороэтилен и энфлуран). Особенно они могут усиливать влияние на сердечно-сосудистую систему.
Снижение эффекта: одновременное назначение β-блокаторов.
Другие возможные взаимодействия. Гипокалиемия, связанная с применением β-адреномиметиков, может быть усилена одновременным назначением ксантиновых производных, кортикостероидов и диуретиков. Этому факту следует уделять особое внимание при лечении пациентов с тяжелыми нарушениями проходимости дыхательных путей.
Гипокалиемия может приводить к повышению риска возникновения аритмий у пациентов, получающих дигоксин. Кроме того, гипоксия может усиливать негативное влияние гипокалиемии на сердечный ритм. В подобных случаях рекомендуется проводить мониторинговое определение уровня калия в крови.
Риск острого приступа глаукомы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) повышается как при попадании распыленного ипратропия в глаза, так и в комбинации с β2-агонистами. Также лечение препаратом Беродуал Н может снизить гипогликемический эффект противодиабетических лекарственных средств. Однако это ожидается только при высоких дозах, которые обычно применяют для системного введения (таблетки или инъекции/инфузии).
Если планируется применение ингаляционных анестетиков, следует принять во внимание, что необходимо прекратить применение фенотерола минимум за 6 ч до начала анестезии.
Передозировка
симптомы. В зависимости от длительности передозировки могут возникать побочные реакции, типичные для β2-адренергических средств: приливы, легкое головокружение, головная боль, тахикардия, учащенное сердцебиение, аритмия, артериальная гипотензия или даже шок, АГ, беспокойство, боль в грудной клетке, возбуждение, возможна экстрасистолия и сильный тремор в пальцах, а также во всем теле. Может развиться гипергликемия.
Могут отмечать нарушения со стороны ЖКТ, включая тошноту и рвоту, особенно после пероральной передозировки.
При применении фенотерола в дозах, превышающих рекомендуемые по показаниям для Беродуала Н, отмечали метаболический ацидоз и гипокалиемию.
Симптомы передозировки ипратропия бромида (ощущение сухости во рту, нарушение визуальной аккомодации) мало выражены из-за очень низкой системной биодоступности вдыхаемого ипратропия.
Терапия. Лечение Беродуалом Н должно быть прекращено. Следует учитывать кислотно-щелочной баланс и электролитный мониторинг. Введение седативных средств, транквилизаторов, в тяжелых случаях — интенсивная терапия, включающая госпитализацию.
В качестве специфических антидотов для фенотерола можно применять блокаторы β-адренорецепторов, желательно β1-селективные; однако необходимо учитывать возможное повышение бронхиальной обструкции под влиянием блокаторов β-адренорецепторов и тщательно подбирать дозу для пациентов с БА или ХОЗЛ из-за риска развития острого бронхоспазма, который может иметь летальный исход.
Рекомендован контроль сердечной деятельности, а именно — ЭКГ.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и мороза.