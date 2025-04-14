Беродуал® Н (Berodual® N)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
438,62
Экономия при брони: -41,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
433,61
Экономия при брони: -36,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
469,59
Экономия при брони: -31,34 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
417,60
Экономия при брони: -36,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
471,80
Экономия при брони: -62,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
427,28
Экономия при брони: -46,51 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
433,69
Экономия при брони: -47,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
428,15
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
464,62
Экономия при брони: -55,29 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
460,76
Экономия при брони: -33,93 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,50
Экономия при брони: -53,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
453,23
Экономия при брони: -42,06 грн