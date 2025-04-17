Беродуал® Н (Berodual® N)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
431,30
Экономия при брони: -12,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
438,08
Экономия при брони: -51,15 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,20
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
464,81
Экономия при брони: -36,85 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
446,60
Экономия при брони: -24,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
462,99
Экономия при брони: -47,05 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
484,62
Экономия при брони: -50,58 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
471,48
Экономия при брони: -55,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim