Беродуал® Н (Berodual® N)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
461,30
Экономия при брони: -36,45 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 57 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
454,38
Экономия при брони: -32,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
410,34
Экономия при брони: -15,64 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
470,04
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
414,40
Экономия при брони: -5,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
462,87
Экономия при брони: -33,15 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
462,73
Экономия при брони: -35,69 грн