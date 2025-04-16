Киев
Беродуал® Н (Berodual® N)

Беродуал® Н (Berodual® N)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 118 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
454,77
Экономия при брони: -43,90 грн
410,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
447,50
Экономия при брони: -30,50 грн
417,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
467,28
Экономия при брони: -40,87 грн
426,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
399,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
413,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
382,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
398,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
417,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
464,41
Экономия при брони: -64,43 грн
399,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
472,86
Экономия при брони: -72,65 грн
400,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
446,30
Экономия при брони: -29,30 грн
417,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
377,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
417,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
417,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
392,65 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
425,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
445,46
Экономия при брони: -38,52 грн
406,94 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
417,00 грн
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