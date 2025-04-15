Беродуал® Н (Berodual® N)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
445,86
Экономия при брони: -62,86 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
409,22
Экономия при брони: -14,22 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
440,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
457,50
Экономия при брони: -44,12 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
466,18
Экономия при брони: -57,69 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
440,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
447,00
Экономия при брони: -24,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
455,12
Экономия при брони: -16,92 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
428,25
Экономия при брони: -46,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
459,08
Экономия при брони: -72,06 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
461,19
Экономия при брони: -46,62 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
414,94
Экономия при брони: -19,94 грн