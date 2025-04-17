Беродуал® Н (Berodual® N)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
468,10
Экономия при брони: -63,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
438,49
Экономия при брони: -43,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
435,53
Экономия при брони: -40,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
477,48
Экономия при брони: -74,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,71
Экономия при брони: -57,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
463,51
Экономия при брони: -57,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
475,88
Экономия при брони: -70,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
460,49
Экономия при брони: -54,88 грн