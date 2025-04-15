Беродуал® Н (Berodual® N)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
465,50 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
443,00
Экономия при брони: -36,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
448,20
Экономия при брони: -42,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
444,61
Экономия при брони: -55,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
466,04
Экономия при брони: -41,87 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 47 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
447,70
Экономия при брони: -41,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
447,70
Экономия при брони: -41,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Беродуал® Н аэрозоль дозированный баллончик металлический 10 мл №1
Boehringer Ingelheim