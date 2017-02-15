превышение рекомендуемой скорости инфузии приводит к неполному усвоению аминокислот и выведению компонентов препарата с мочой. Для обеспечения более полного усвоения аминокислот введение препарата рекомендуется сочетать с одновременным вливанием р-ров углеводов (декстрозы и др.), витаминов B 1 , В 6 , С.

При необходимости назначения Аминола больным с декомпенсированной сердечной недостаточностью, с почечной или печеночной недостаточностью препарат назначают в сниженных дозах; при геморрагическом инсульте — с учетом общего объема вводимой жидкости, который не должен превышать 2 л/сут.

При длительном назначении Аминола необходимо ежедневно контролировать осмолярность плазмы крови, содержание азота в моче, уровень электролитов, мочевины в крови и КОР.

Использовать только прозрачный р-р.