Аминол® (Aminol) (160965) - инструкция по применению ATC-классификация
Аминол инструкция по применению
Фармакологические свойства
сбалансированная смесь 13 аминокислот, 8 из которых незаменимые. При в/в введении легко усваивается организмом. При условии обеспечения энергетических потребностей аминокислоты включаются в биосинтез белков, способствуют положительному азотистому балансу и устраняют белковый дефицит.
Показания Аминол
парентеральное белковое питание при гипопротеинемиях различного происхождения вследствие выраженной потери белка и невозможности или резком ограничении приема пищи естественным путем:
- до и после обширных оперативных вмешательств;
- оперативные вмешательства на пищеварительном тракте;
- оперативные вмешательства в челюстно-лицевой хирургии;
- стеноз различных отделов пищеварительного тракта;
- повреждение пищевода или кишечника едкими веществами;
- черепно-мозговые травмы;
- длительная глубокая кома;
- ожоговая болезнь;
- диффузный перитонит;
- септические состояния, тяжелые нагноительные процессы;
- остеомиелит;
- гипопаратиреоз;
- кахексия при онкологических заболеваниях;
- длительные лихорадочные состояния;
- тяжелые инфекционные заболевания (менингит, энцефалит, брюшной тиф, холера);
- продолжительная диарея, неукротимая рвота;
- анорексия.
Применение Аминол
в/в капельно со скоростью 15–25 капель в 1 мин (45–75 мл/ч). Для введения каждых 100 мл препарата требуется не менее 1 ч. Перед введением р-р подогревают до температуры 35–37 °С.
При частичном парентеральном питании суточная доза составляет 400–800 мл в течение 5 дней, при полном — 400–1200 мл ежедневно до восстановления энтерального питания.
Противопоказания
нарушения обмена аминокислот, гипергидратация, ОПН с повышенным уровнем остаточного азота в крови, выраженные нарушения функции печени, метаболический ацидоз, тяжелые нарушения кровообращения.
Побочные эффекты
при быстром введении возможны гиперемия кожи лица, повышение температуры тела, головокружение, тошнота, головная боль, рвота.
Особые указания
превышение рекомендуемой скорости инфузии приводит к неполному усвоению аминокислот и выведению компонентов препарата с мочой. Для обеспечения более полного усвоения аминокислот введение препарата рекомендуется сочетать с одновременным вливанием р-ров углеводов (декстрозы и др.), витаминов B1, В6, С.
При необходимости назначения Аминола больным с декомпенсированной сердечной недостаточностью, с почечной или печеночной недостаточностью препарат назначают в сниженных дозах; при геморрагическом инсульте — с учетом общего объема вводимой жидкости, который не должен превышать 2 л/сут.
При длительном назначении Аминола необходимо ежедневно контролировать осмолярность плазмы крови, содержание азота в моче, уровень электролитов, мочевины в крови и КОР.
Использовать только прозрачный р-р.
Взаимодействия
не рекомендуется смешивать с другими лекарственными средствами.
Передозировка
проявляется прогрессирующей почечной недостаточностью, реакциями гиперчувствительности. При наличии указанных явлений необходимо прекратить инфузию. Для устранения реакций гиперчувствительности проводят десенсибилизирующую терапию.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 0–25 °С.