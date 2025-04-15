Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
556,31
Экономия при брони: -19,01 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
527,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
737,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
527,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
499,94
Экономия при брони: -24,33 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
9.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
539,81
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека низких цен
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
11.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
576,29
Экономия при брони: -38,99 грн
В городах рядом
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
570,62
Экономия при брони: -33,32 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
753,56
Экономия при брони: -31,29 грн
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
68.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Днепр, ул. Центральная, 2/4
68.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
574,45
Экономия при брони: -37,15 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
805,30
Экономия при брони: -52,08 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
69.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
75.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
537,65
Экономия при брони: -25,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
128.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
568,73
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
129.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
559,60
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
129.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
572,08
Экономия при брони: -34,78 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
130.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
132.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм