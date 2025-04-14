Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
773,23
Экономия при брони: -50,96 грн
Аптека 9-1-1
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 57
6.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Центральная, 2/4
6.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
575,26
Экономия при брони: -37,96 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
806,43
Экономия при брони: -53,21 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
8.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
737,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
70.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
571,10
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
70.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
575,37
Экономия при брони: -38,07 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
71.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
533,27
Экономия при брони: -20,85 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
78.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
492,87
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
534,46
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
124.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
562,95
Экономия при брони: -25,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
125.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
568,24
Экономия при брони: -30,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
125.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
558,74
Экономия при брони: -21,44 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
130.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 11 мин
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
131.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
131.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм