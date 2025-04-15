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Аминол® (Aminol)

Аминол® (Aminol)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
716,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
837,37
Экономия при брони: -46,34 грн
791,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
846,91
Экономия при брони: -55,88 грн
791,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
819,01
Экономия при брони: -27,98 грн
791,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
716,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
822,03
Экономия при брони: -31,00 грн
791,03 грн
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
41.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
704,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Самбор, ул. Госпитальная, 12-А
69.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
532,91
Экономия при брони: -20,49 грн
512,42 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
671,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
532,43 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
714,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
506,43 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
750,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 49
131.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 5/1
137.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
747,78 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
752,53 грн
Аптека
Открыто
Круглосуточно
Луцк, просп. Возрождения, 13
140.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
739,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 23-А
154.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
529,71 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Яремче, ул. Довбуша, 5
159.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
540,70
Экономия при брони: -0,10 грн
540,60 грн
Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, ул. Пчелки Елены, 5
160.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
603,60 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
832,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 35
161.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
529,14 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,85 грн
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Волочиск, ул. Независимости, 68
161.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
519,10 грн
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