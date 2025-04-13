Харьков (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
800,98
Экономия при брони: -47,76 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
809,38
Экономия при брони: -56,16 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
6.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Байрона, 134/3
6.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека ваш консультант
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
6.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
795,40
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Непокоренных, 15
7.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Победы, 62
8.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Победы, 70-Д
8.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
10.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
808,50
Экономия при брони: -54,84 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 48 мин
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм