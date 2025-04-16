Киев
Аминол® (Aminol)

Аминол® (Aminol)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
480,51 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
677,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,20 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
676,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
6.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
506,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 317
9.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
468,24 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
505,69 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
660,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
98.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
530,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
837,29
Экономия при брони: -46,26 грн
791,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
107.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
529,94 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
531,33 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
712,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
108.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
841,19
Экономия при брони: -50,16 грн
791,03 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
108.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
847,95
Экономия при брони: -56,92 грн
791,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
108.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
847,07
Экономия при брони: -56,04 грн
791,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
108.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
575,59
Экономия при брони: -38,29 грн
537,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
111.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
840,87
Экономия при брони: -49,84 грн
791,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
540,70
Экономия при брони: -21,70 грн
519,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
116.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,19 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
147.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
548,31
Экономия при брони: -35,89 грн
512,42 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
149.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,34 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
657,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
151.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
529,44 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
678,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
152.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
505,93 грн
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