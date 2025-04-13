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Аминол
®
(Aminol)
Аминол
®
(Aminol)
Киев
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Житомирлики
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Фещенко-Чоповского, 24/4
133.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
835,20
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
530,93
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 26-А
134.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
468,68
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
135.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
468,41
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
182.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
712,87
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
190.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
530,84
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
198.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
506,58
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 34
247.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
748,47
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
248.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
420,00
Экономия при брони:
-12,60 грн
407,40
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
635,00
Экономия при брони:
-19,05 грн
615,95
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
504,13
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
658,11
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
533,20
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
658,54
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
258.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
750,33
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
268.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,34
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
657,48
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
271.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
541,77
Экономия при брони:
-29,35 грн
512,42
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
277.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
501,56
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
277.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
540,70
Экономия при брони:
-26,00 грн
514,70
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
278.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
506,63
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
713,49
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
278.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
508,29
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
752,26
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 122
280.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
711,40
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
295.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
507,19
грн
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
746,89
грн
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