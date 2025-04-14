Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
561,87
Экономия при брони: -24,57 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
836,90
Экономия при брони: -45,87 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
827,36
Экономия при брони: -36,33 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
4.8 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
838,25
Экономия при брони: -47,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
845,80
Экономия при брони: -54,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, просп. Леси Украинки, 16/1
5.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
849,30
Экономия при брони: -58,27 грн
Подорожник
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
540,70
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 44
14.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
109.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
117.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Первомайск, ул. Одесская, 202-А
171.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
531,98
Экономия при брони: -19,56 грн
Аптека оптовых цен
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
173.9 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм