Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
568,73
Экономия при брони: -31,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
559,60
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
537,65
Экономия при брони: -25,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
572,08
Экономия при брони: -34,78 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Хортицкое, 18
122.3 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
576,29
Экономия при брони: -38,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Юбилейный / Героев 93-й Бригады, 24/1
124.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
539,81
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
124.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
527,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
737,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
129.6 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
556,31
Экономия при брони: -19,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
130.1 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
134.5 км
Аминол® раствор для инфузий бутылка 400 мл №1
Юрия-Фарм
753,56
Экономия при брони: -31,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
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Закрыто
Открывается в 08:00
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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл №1
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