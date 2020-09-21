Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup) (153399) - инструкция по применению ATC-классификация
Гербион Сироп Подорожника инструкция по применению
Фармакологические свойства
Гербион сироп подорожника содержит экстракт смеси листьев подорожника ланцетовидного, цветков мальвы обычной и аскорбиновой кислоты.
Предполагается, что клейковина листьев подорожника ланцетовидного и цветков мальвы обычной и иридоидные гликозиды (аукубин) листьев подорожника ланцетовидного играют важную роль в действии лекарственного средства. Поскольку Гербион сироп подорожника содержит клейковину экстрактов, он действует как слизистый агент при сухом раздражающем кашле, который сопровождает воспаление верхнего отдела дыхательных путей. Клейкое вещество образует тонкий защитный слой на слизистой оболочке ротовой полости и горла и механически защищает слизистые мембраны от раздражителей, вызывающих кашлевой рефлекс. Таким образом оно ослабляет кашель, вызванный раздражением слизистой оболочки дыхательных путей во время воспалительных процессов, возникших из-за различных окружающих раздражающих факторов.
Аскорбиновая кислота участвует во многих метаболических процессах в организме, она стимулирует иммунный ответ организма и способствует регенерации клеток.
Полисахариды клейковины обоих препаратов не всасываются и не превращаются, но действуют местно на слизистую оболочку (как защитный слой).
Всасывание аскорбиновой кислоты начинается через слизистые мембраны полости рта, продолжается в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике. Она распределяется во все ткани и клетки. В организме человека аскорбиновая кислота обратимо окисляется до щавелевой и аскорбата-2-сульфата, которые выводятся с мочой. Избыток аскорбиновой кислоты выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Гербион Сироп Подорожника
сухой кашель при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей; сухой кашель курильщика.
Применение Гербион Сироп Подорожника
у детей в возрасте 2 года–7 лет — по 1 мерной ложке препарата Гербион сироп подорожника 3 раза в сутки; 7–14 лет — по 1–2 мерные ложки сиропа 3 раза в сутки; у взрослых и детей в возрасте старше 14 лет — по 2 мерные ложки сиропа 3–5 раз в сутки.
Пациентам не следует принимать пищу и пить сразу же после приема препарата, поскольку еда и напитки могут ускорить устранение препарата со слизистой оболочки ротовой полости и горла.
Если симптомы не исчезают после 1 нед применения, следует проконсультироваться с врачом.
Перед применением бутылку следует хорошо взболтать.
В период применения сиропа рекомендуется употреблять большое количество чая или другого теплого напитка.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активным веществам или любому неактивному ингредиенту, входящему в состав препарата, гастрит, язвенная болезнь желудка.
Побочные эффекты
побочные эффекты классифицированы в следующие группы согласно их частоте: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно установить по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: редко — реакции повышенной чувствительности, аллергические реакции, кожная сыпь, дерматит.
При появлении тяжелых побочных эффектов лечение следует прекратить.
Особые указания
препарат содержит сахарозу, поэтому его нельзя применять у больных сахарным диабетом. При появлении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует проконсультироваться с врачом.
Особая информация о некоторых вспомогательные веществах. Препарат содержит сахарозу. Поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями фруктозной непереносимости, синдромом нарушения всасывания глюкозы-галактозы или дефицита сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.
Метилпарагидроксибензоат (E218) может вызывать аллергические реакции (возможно, с опозданием).
Применение в период беременности и кормления грудью. Сироп не следует применять в период беременности и кормления грудью в связи с недостаточностью данных о его безопасности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не было сообщений о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Дети. Сироп не рекомендуется применять у детей в возрасте до 2 лет без предварительной консультации с врачом.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
не было сообщений.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.