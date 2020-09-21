Гербион сироп подорожника содержит экстракт смеси листьев подорожника ланцетовидного, цветков мальвы обычной и аскорбиновой кислоты.

Предполагается, что клейковина листьев подорожника ланцетовидного и цветков мальвы обычной и иридоидные гликозиды (аукубин) листьев подорожника ланцетовидного играют важную роль в действии лекарственного средства. Поскольку Гербион сироп подорожника содержит клейковину экстрактов, он действует как слизистый агент при сухом раздражающем кашле, который сопровождает воспаление верхнего отдела дыхательных путей. Клейкое вещество образует тонкий защитный слой на слизистой оболочке ротовой полости и горла и механически защищает слизистые мембраны от раздражителей, вызывающих кашлевой рефлекс. Таким образом оно ослабляет кашель, вызванный раздражением слизистой оболочки дыхательных путей во время воспалительных процессов, возникших из-за различных окружающих раздражающих факторов.

Аскорбиновая кислота участвует во многих метаболических процессах в организме, она стимулирует иммунный ответ организма и способствует регенерации клеток.

Полисахариды клейковины обоих препаратов не всасываются и не превращаются, но действуют местно на слизистую оболочку (как защитный слой).

Всасывание аскорбиновой кислоты начинается через слизистые мембраны полости рта, продолжается в двенадцатиперстной кишке и тонком кишечнике. Она распределяется во все ткани и клетки. В организме человека аскорбиновая кислота обратимо окисляется до щавелевой и аскорбата-2-сульфата, которые выводятся с мочой. Избыток аскорбиновой кислоты выводится с мочой в неизмененном виде.