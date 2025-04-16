Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
267,70
Экономия при брони: -14,85 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
299,60
Экономия при брони: -43,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
266,83
Экономия при брони: -13,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,80
Экономия при брони: -38,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
262,82
Экономия при брони: -23,09 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,46
Экономия при брони: -23,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,40
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,80
Экономия при брони: -37,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
264,96
Экономия при брони: -15,72 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,01
Экономия при брони: -21,77 грн