Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
289,60
Экономия при брони: -31,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,30
Экономия при брони: -8,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,10
Экономия при брони: -33,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,40
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
265,41
Экономия при брони: -30,65 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,40
Экономия при брони: -34,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,04
Экономия при брони: -31,36 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,10
Экономия при брони: -36,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
259,42
Экономия при брони: -17,98 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,10
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
270,97
Экономия при брони: -25,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,95
Экономия при брони: -22,51 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto