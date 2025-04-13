Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 966 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,70
Экономия при брони: -32,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
288,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,10
Экономия при брони: -62,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,10
Экономия при брони: -62,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
259,33
Экономия при брони: -21,46 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,10
Экономия при брони: -63,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,94
Экономия при брони: -16,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
296,30
Экономия при брони: -35,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto