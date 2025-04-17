Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
261,70
Экономия при брони: -12,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,50
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
270,23
Экономия при брони: -29,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,60
Экономия при брони: -29,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
306,60
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,20
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,85
Экономия при брони: -23,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
258,88
Экономия при брони: -24,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
285,60
Экономия при брони: -23,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
273,44
Экономия при брони: -19,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,60
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
278,50
Экономия при брони: -32,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
270,09
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
266,30
Экономия при брони: -4,00 грн