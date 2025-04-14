Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 288 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,40
Экономия при брони: -19,15 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,61
Экономия при брони: -19,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,67
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,10
Экономия при брони: -40,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,90
Экономия при брони: -42,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
265,07
Экономия при брони: -14,01 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,90
Экономия при брони: -16,92 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
293,40
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
256,44
Экономия при брони: -8,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
264,81
Экономия при брони: -15,14 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,70
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
262,92
Экономия при брони: -14,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,50
Экономия при брони: -23,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Открыто
Закроется через 42 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
268,16
Экономия при брони: -8,59 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto