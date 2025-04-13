Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 394 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
259,95
Экономия при брони: -9,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
278,02
Экономия при брони: -26,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,20
Экономия при брони: -32,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,80
Экономия при брони: -30,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 41 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,81
Экономия при брони: -17,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto