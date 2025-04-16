Гербион® Сироп Подорожника (Herbion® Plantaginis Syrup)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
297,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
261,89
Экономия при брони: -27,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
268,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
292,96
Экономия при брони: -14,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,70
Экономия при брони: -28,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
264,50
Экономия при брони: -17,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,56
Экономия при брони: -27,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
299,50
Экономия при брони: -45,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
267,32
Экономия при брони: -20,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
264,41
Экономия при брони: -18,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
294,80
Экономия при брони: -41,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
263,42
Экономия при брони: -27,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гербион® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,16
Экономия при брони: -25,17 грн