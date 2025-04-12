Макситрол® (Maxitrol®)
Макситрол инструкция по применению
Состав
Дексаметазон - 1 мг/мл
Неомицин - 5 мг/мл
Полимиксин B - 6000 ЕД/мл
Фармакологические свойства
комбинированный препарат для применения в офтальмологии, содержащий противовоспалительные и противомикробные средства — дексаметазон, полимиксин В и неомицин.
Дексаметазон — синтетический ГКС с сильным противовоспалительным действием. Относительная противовоспалительная активность дексаметазона в 25 раз превышает таковую кортизона, но влияние на задержку натрия и воды в организме, потерю калия и отклонения в метаболизме глюкозы — минимально.
Неомицин — антибиотик широкого спектра действия, к которому высокочувствительны грамотрицательные микроорганизмы: E. coli, Enterobacter aerоgеnеs, K. pneumoniae, Pasteurella, Pr. vulgaris, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae, Nеisseria meningitidis, Vibrio cholerae и Bordetella pertussis и грамположительные микроорганизмы: Bacillus anthracis, Corynebacterium diptheriae, S. аureus, Str. faecalis, Listeria monocytogenes и M. tuberculosis. Чувствительны Borrelia и Leptospira interrogans (icterohaemorrhagiсae). Штаммы Pseudomonas aeruginosa устойчивы к неомицину.
Полимиксин В активен только в отношении грамотрицательных бактерий, в особенности Pseudomonas aeruginosa. Другие чувствительные микроорганизмы: Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Bordetella и Shigella. Однако, Proteus и большинство штаммов Neisseria, Providentia и Serratia устойчивы к полимиксину В. МПК препарата для большинства чувствительных микроорганизмов составляет 0,1–0,2 ЕД/мл.
Дексаметазон хорошо проникает в ткани глаза, быстро создает терапевтическую концентрацию во внутриглазной жидкости при воспалительных заболеваниях переднего сегмента глаза.
Полимиксин В проникает в строму роговицы и создает в ней терапевтическую концентрацию только при повреждении эпителия роговицы. Не проникает в стекловидное тело.
Неомицин при местном применении всасывается незначительно. Всасывание повышается при нанесении препарата на раневую или воспаленную поверхность. Из организма неомицин быстро выводится почками в неизмененном виде.
Показания Макситрол
воспалительные процессы глаз, сопровождающиеся необходимостью назначения антибактериальных средств.
Применение Макситрол
закапывают 1–2 капли препарата в конъюнктивальный мешок. При острых заболеваниях капли можно назначать с интервалом в 1 ч, постепенно снижая частоту применения до полного прекращения приема препарата по мере выздоровления. При легких формах заболеваний капли следует использовать 4–6 раз в сутки. Длительность лечения индивидуальна.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата или аминогликозидным антибиотикам (возможна перекрестная аллергия), вирусные или грибковые кератиты и кератоконъюнктивиты, туберкулез глаз, гнойные инфекции, вызванные нечувствительными к неомицину и полимиксину В микроорганизмами.
Препарат содержит бензалкония хлорид, вследствие чего во время лечения не следует пользоваться мягкими контактными линзами.
Применение Макситрола всегда противопоказано после неосложненного удаления инородного тела из роговицы.
Побочные эффекты
реакция гиперчувствительности, раздражение, жжение, покалывание, зуд, повышение внутриглазного давления, снижение остроты зрения, дефекты поля зрения, замедление заживления ран.
Интенсивное или продолжительное местное использование ГКС может привести к развитию субкапсулярной катаракты задней камеры глаза. При заболеваниях, способствующих истощению роговицы или склеры, может возникнуть перфорация глазного яблока. ГКС могут ухудшить течение вирусных или грибковых инфекций.
Особые указания
ГКС для местного применения нельзя назначать в случае покраснения глаз неустановленной этиологии, поскольку их неправильное применение может привести к полной слепоте.
В случаях риска развития «стероидной глаукомы» или возникновения катаракты в процессе лечения следует чаще проверять внутриглазное давление и состояние хрусталика. Показаны частые обследования с помощью щелевой лампы для своевременного выявления усиления герпетического поражения роговицы.
Местное назначение ГКС может маскировать и ухудшать течение острых гнойных инфекций глаза. В таких случаях необходимо дополнительное назначение системной антибиотикотерапии. Стойкое образование язв роговицы после продолжительного местного применения ГКС может быть результатом грибковой инфекции.
Местные ГКС неэффективны при кератите, вызванном ипритом, или при кератоконъюнктивите Шегрена.
Для предотвращения загрязнения р-ра запрещено касаться кончиком флакона-капельницы любых поверхностей.
Безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена.
После инстилляции препарата возможна временная затуманенность зрения, о чем следует предупредить пациентов, управляющих автотранспортными средствами или работающих с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
при местном применении не известны.
Передозировка
при случайном проглатывании содержимого одного флакона (до 10 мл) возникновение серьезных побочных эффектов маловероятно.
Условия хранения
при температуре 8–30 °С. Не использовать более 1 мес после вскрытия флакона.