комбинированный препарат для применения в офтальмологии, содержащий противовоспалительные и противомикробные средства — дексаметазон, полимиксин В и неомицин.

Дексаметазон — синтетический ГКС с сильным противовоспалительным действием. Относительная противовоспалительная активность дексаметазона в 25 раз превышает таковую кортизона, но влияние на задержку натрия и воды в организме, потерю калия и отклонения в метаболизме глюкозы — минимально.

Неомицин — антибиотик широкого спектра действия, к которому высокочувствительны грамотрицательные микроорганизмы: E. coli, Enterobacter aerоgеnеs, K. pneumoniae, Pasteurella, Pr. vulgaris, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae, Nеisseria meningitidis, Vibrio cholerae и Bordetella pertussis и грамположительные микроорганизмы: Bacillus anthracis, Corynebacterium diptheriae, S. аureus, Str. faecalis, Listeria monocytogenes и M. tuberculosis. Чувствительны Borrelia и Leptospira interrogans (icterohaemorrhagiсae). Штаммы Pseudomonas aeruginosa устойчивы к неомицину.

Полимиксин В активен только в отношении грамотрицательных бактерий, в особенности Pseudomonas aeruginosa. Другие чувствительные микроорганизмы: Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Pasteurella, Bordetella и Shigella. Однако, Proteus и большинство штаммов Neisseria, Providentia и Serratia устойчивы к полимиксину В. МПК препарата для большинства чувствительных микроорганизмов составляет 0,1–0,2 ЕД/мл.

Дексаметазон хорошо проникает в ткани глаза, быстро создает терапевтическую концентрацию во внутриглазной жидкости при воспалительных заболеваниях переднего сегмента глаза.

Полимиксин В проникает в строму роговицы и создает в ней терапевтическую концентрацию только при повреждении эпителия роговицы. Не проникает в стекловидное тело.

Неомицин при местном применении всасывается незначительно. Всасывание повышается при нанесении препарата на раневую или воспаленную поверхность. Из организма неомицин быстро выводится почками в неизмененном виде.