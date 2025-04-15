Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
226,68
Экономия при брони: -23,06 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
221,04
Экономия при брони: -27,47 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,70
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
189,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
189,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
208,70
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
185,41
Экономия при брони: -8,05 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
216,59
Экономия при брони: -17,11 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,87
Экономия при брони: -24,98 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
216,75
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
189,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
225,74
Экономия при брони: -23,97 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,80
Экономия при брони: -12,10 грн