Киев (адрес не указан)
Доступно в 792 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
212,30
Экономия при брони: -15,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,10
Экономия при брони: -17,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
223,77
Экономия при брони: -34,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
217,04
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
217,04
Экономия при брони: -32,98 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
223,91
Экономия при брони: -20,44 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,40
Экономия при брони: -17,90 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis