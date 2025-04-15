Львов (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
214,41
Экономия при брони: -25,32 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,40
Экономия при брони: -15,40 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
212,20
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,85
Экономия при брони: -25,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,97
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 51 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
212,20
Экономия при брони: -24,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,90
Экономия при брони: -14,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,60
Экономия при брони: -15,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis