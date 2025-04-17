Киев
Макситрол® (Maxitrol®)

Макситрол® (Maxitrol®)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
186,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
201,97
Экономия при брони: -6,06 грн
195,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
223,84
Экономия при брони: -27,32 грн
196,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
211,50
Экономия при брони: -16,00 грн
195,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
190,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,29
Экономия при брони: -19,84 грн
193,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,00
Экономия при брони: -7,50 грн
195,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
176,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
221,12
Экономия при брони: -24,60 грн
196,52 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
211,57
Экономия при брони: -22,10 грн
189,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
174,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,00
Экономия при брони: -7,50 грн
195,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
209,62
Экономия при брони: -19,80 грн
189,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
214,90
Экономия при брони: -19,40 грн
195,50 грн
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