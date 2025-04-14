Одесса (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
213,85
Экономия при брони: -12,45 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
210,80
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
224,57
Экономия при брони: -23,03 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
222,03
Экономия при брони: -20,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
208,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
212,80
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
216,64
Экономия при брони: -28,13 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
218,25
Экономия при брони: -16,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
219,22
Экономия при брони: -11,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
226,73
Экономия при брони: -25,35 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis