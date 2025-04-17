Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
223,05
Экономия при брони: -30,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
230,45
Экономия при брони: -33,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
230,21
Экономия при брони: -28,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
220,42
Экономия при брони: -29,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
226,00
Экономия при брони: -24,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
217,67
Экономия при брони: -26,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
211,10
Экономия при брони: -27,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
214,90
Экономия при брони: -24,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн