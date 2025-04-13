Харьков (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
225,27
Экономия при брони: -29,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
203,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
230,23
Экономия при брони: -29,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
222,86
Экономия при брони: -20,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis