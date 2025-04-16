Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
208,80
Экономия при брони: -19,76 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
222,71
Экономия при брони: -26,98 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
202,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
214,29
Экономия при брони: -28,88 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
222,19
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Макситрол® капли глазные флакон-капельница 5 мл №1
Novartis
215,57
Экономия при брони: -26,02 грн