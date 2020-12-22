действующие вещества: 1 упаковка (50 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 4 г, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 4 г, алтея корней (Althaeae radix) 3,5 г, крапивы листьев (Urticae folium) 3,5 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 3,5 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 3,5 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 3,5 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 3,5 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 3,5 г, аира корней (Calami radix) 3 г, бузины цветков (Sambuci flos) 3 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 3 г, зверобоя травы (Hyperici herba) 3 г, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 3 г, полыни горькой травы (Absinthii herba) 2,5 г.

1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 8 г, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 8 г, алтея корней (Althaeae radix) 7 г, крапивы листьев (Urticae folium) 7 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 7 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 7 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 7 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 7 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 7 г, аира корней (Calami radix) 6 г, бузины цветков (Sambuci flos) 6 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 6 г, зверобоя травы (Hyperici herba) 6 г, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 6 г, полыни горькой травы (Absinthii herba) 5 г.

1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 120 мг, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 120 мг, алтея корней (Althaeae radix) 105 мг, крапивы листьев (Urticae folium) 105 мг, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 105 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 105 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 105 мг, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 105 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 105 мг, аира корней (Calami radix) 90 мг, бузины цветков (Sambuci flos) 90 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 90 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 90 мг, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 90 мг, полыни горькой травы (Absinthii herba) 75 мг.