Гастрофит (Gastrophyt) (147124) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастрофит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 упаковка (50 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 4 г, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 4 г, алтея корней (Althaeae radix) 3,5 г, крапивы листьев (Urticae folium) 3,5 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 3,5 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 3,5 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 3,5 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 3,5 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 3,5 г, аира корней (Calami radix) 3 г, бузины цветков (Sambuci flos) 3 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 3 г, зверобоя травы (Hyperici herba) 3 г, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 3 г, полыни горькой травы (Absinthii herba) 2,5 г.
1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 8 г, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 8 г, алтея корней (Althaeae radix) 7 г, крапивы листьев (Urticae folium) 7 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 7 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 7 г, ромашки цветков (Matricariae flos) 7 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 7 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 7 г, аира корней (Calami radix) 6 г, бузины цветков (Sambuci flos) 6 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 6 г, зверобоя травы (Hyperici herba) 6 г, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 6 г, полыни горькой травы (Absinthii herba) 5 г.
1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: cолодки корней (Liquiritiae radix) 120 мг, cофоры японской плодов (Sophorae japonicae fructus) 120 мг, алтея корней (Althaeae radix) 105 мг, крапивы листьев (Urticae folium) 105 мг, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 105 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 105 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 105 мг, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 105 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 105 мг, аира корней (Calami radix) 90 мг, бузины цветков (Sambuci flos) 90 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 90 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 90 мг, шалфея лекарственного листьев (Salviae officinalis folium) 90 мг, полыни горькой травы (Absinthii herba) 75 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с коричневато-красными, оранжевыми, желтыми и белыми включениями. Запах слабый, приятный.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
ГАСТРОФИТ обладает спазмолитическими свойствами, стимулирует репаративные процессы в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует функции пищеварительного тракта, нормализует моторику кишечника. Оказывает также желчегонное и ветрогонное действие.
Показания
Хронический гастрит с сохраненной или сниженной кислотообразующей функцией желудка; функциональная диспепсия; дуоденит; профилактика рецидивов
и в составе комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Гипертоническая болезнь ІІБ-ІІІ степеней, острая и хроническая сердечная недостаточность, гипокалиемия, обтурационная желтуха, желчекаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, острый панкреатит, круп, обструктивный бронхит, спазмофилия, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови.
Особые меры безопасности. Во время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.
Взрослым и детям с 12 лет принимать в теплом виде по ⅔ стакана (150 мл) за 20–30 минут до еды 3 раза в сутки.
2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.
Длительность применения определяет врач. В среднем курс лечения составляет от 1 до 2 месяцев, при необходимости курс можно повторить.
Дети
Препарат противопоказан детям до 12 лет.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе зуд, высыпания, крапивница, дерматит, отек кожи, фоточувствительность. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г 100 г в пакете, вложенном в пачку,1,5 г в фильтр-пакете № 20.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».