Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,26
Экономия при брони: -7,91 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
137,61
Экономия при брони: -7,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,09
Экономия при брони: -5,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,18
Экономия при брони: -9,38 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,06
Экономия при брони: -6,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,88
Экономия при брони: -6,07 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,17
Экономия при брони: -13,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -13,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,91
Экономия при брони: -4,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,25
Экономия при брони: -12,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,89
Экономия при брони: -5,74 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,92
Экономия при брони: -12,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,19
Экономия при брони: -4,99 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -13,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,49
Экономия при брони: -4,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,35
Экономия при брони: -9,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -13,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн