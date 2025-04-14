Днепр (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,18
Экономия при брони: -6,37 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,99
Экономия при брони: -8,25 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,39
Экономия при брони: -8,58 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
127,08
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,48
Экономия при брони: -6,48 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,66
Экономия при брони: -8,14 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,05
Экономия при брони: -6,39 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,23
Экономия при брони: -5,49 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,11
Экономия при брони: -8,44 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -12,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,28
Экономия при брони: -5,61 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,06
Экономия при брони: -7,40 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,97
Экономия при брони: -5,17 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,68
Экономия при брони: -6,65 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,48
Экономия при брони: -8,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,17
Экономия при брони: -6,12 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
137,05
Экономия при брони: -7,29 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Не болей
Открыто
Закроется через 43 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,68
Экономия при брони: -4,96 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,69
Экономия при брони: -2,94 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн