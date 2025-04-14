Одесса (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,80
Экономия при брони: -5,67 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,22
Экономия при брони: -3,11 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
127,60
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,12
Экономия при брони: -6,16 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,96
Экономия при брони: -7,18 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,40
Экономия при брони: -7,29 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -7,80 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
94,84
Экономия при брони: -2,87 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм