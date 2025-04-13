Киев
Гастрофит (Gastrophyt)

Гастрофит (Gastrophyt)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 766 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
88,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
88,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
112,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -7,90 грн
97,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -5,80 грн
98,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
117,22
Экономия при брони: -24,75 грн
92,47 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,54 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
112,00
Экономия при брони: -24,01 грн
87,99 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
138,00
Экономия при брони: -29,64 грн
108,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,41
Экономия при брони: -3,96 грн
95,45 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
82,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
108,59
Экономия при брони: -15,79 грн
92,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,17
Экономия при брони: -5,30 грн
91,87 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,68
Экономия при брони: -6,94 грн
118,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -7,70 грн
98,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
111,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
99,30 грн
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