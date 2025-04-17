Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -12,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,21
Экономия при брони: -2,95 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
130,90
Экономия при брони: -3,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,19
Экономия при брони: -11,99 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,33
Экономия при брони: -5,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,32
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,51
Экономия при брони: -7,60 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,35
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,60 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,88
Экономия при брони: -9,15 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,83
Экономия при брони: -7,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,04
Экономия при брони: -7,88 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,64
Экономия при брони: -13,05 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм