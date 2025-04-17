Киев
Гастрофит (Gastrophyt)

Гастрофит (Gastrophyt)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 89 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -12,70 грн
93,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -11,60 грн
122,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
85,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
108,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,21
Экономия при брони: -2,95 грн
95,26 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
130,90
Экономия при брони: -3,93 грн
126,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,70 грн
93,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,60 грн
93,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,19
Экономия при брони: -11,99 грн
88,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,70 грн
93,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
83,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,33
Экономия при брони: -5,20 грн
92,13 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,32
Экономия при брони: -6,74 грн
119,58 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,20
Экономия при брони: -13,10 грн
93,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
106,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,51
Экономия при брони: -7,60 грн
87,91 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,35
Экономия при брони: -7,76 грн
113,59 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -12,60 грн
93,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -11,60 грн
122,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
85,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,88
Экономия при брони: -9,15 грн
86,73 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,83
Экономия при брони: -7,16 грн
114,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
108,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,04
Экономия при брони: -7,88 грн
92,16 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,64
Экономия при брони: -13,05 грн
113,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
85,70 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
108,50 грн
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