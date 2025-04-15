Киев
Гастрофит (Gastrophyt)

Гастрофит (Gastrophyt)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
88,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,66
Экономия при брони: -7,97 грн
87,69 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,61
Экономия при брони: -4,57 грн
96,04 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,03
Экономия при брони: -5,82 грн
122,21 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
102,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,00 грн
94,80 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -9,00 грн
88,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
117,00
Экономия при брони: -12,00 грн
105,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
88,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,00 грн
94,80 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -10,00 грн
124,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
84,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,82
Экономия при брони: -3,20 грн
92,62 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,72
Экономия при брони: -4,14 грн
119,58 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
81,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
107,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,00 грн
94,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
107,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,80
Экономия при брони: -5,17 грн
91,63 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,20
Экономия при брони: -13,45 грн
111,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,31
Экономия при брони: -7,02 грн
90,29 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
88,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,75
Экономия при брони: -13,00 грн
111,75 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,41
Экономия при брони: -7,54 грн
87,87 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
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