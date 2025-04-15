Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,66
Экономия при брони: -7,97 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,61
Экономия при брони: -4,57 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,03
Экономия при брони: -5,82 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
117,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,82
Экономия при брони: -3,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,72
Экономия при брони: -4,14 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,80
Экономия при брони: -5,17 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
125,20
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,31
Экономия при брони: -7,02 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
124,75
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,41
Экономия при брони: -7,54 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн