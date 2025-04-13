Харьков (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,12
Экономия при брони: -3,41 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,10
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,10
Экономия при брони: -9,08 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -7,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -5,40 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,88
Экономия при брони: -5,91 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,28
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм