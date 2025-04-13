Киев
Гастрофит (Gastrophyt)

Гастрофит (Gastrophyt)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 283 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
113,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,12
Экономия при брони: -3,41 грн
93,71 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,10
Экономия при брони: -4,35 грн
118,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,10
Экономия при брони: -9,08 грн
89,02 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -7,40 грн
98,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -7,40 грн
98,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,39 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -5,40 грн
98,40 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
91,53 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
121,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,88
Экономия при брони: -5,91 грн
91,97 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
128,28
Экономия при брони: -7,51 грн
120,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
86,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
92,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
91,52 грн
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