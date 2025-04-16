Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,09
Экономия при брони: -5,44 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
122,99
Экономия при брони: -11,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,39
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,20
Экономия при брони: -11,40 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -12,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
131,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -14,10 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,83
Экономия при брони: -10,67 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,53
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,23
Экономия при брони: -9,45 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
129,41
Экономия при брони: -6,82 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
126,72
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -14,20 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
134,00
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Гастрофит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,22
Экономия при брони: -6,43 грн
Гастрофит сбор пакет 100 г №1
Эйм
123,53
Экономия при брони: -13,76 грн