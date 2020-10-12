действующие вещества: 1 упаковка (50 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 6 г, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 6 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 6 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 6 г, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 5,5 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 5,5 г, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 5 г, крапивы листьев (Urticae folium) 5 г, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 5 г.

1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 12 г, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 12 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 12 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 12 г, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 11 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 11 г, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 10 г, крапивы листьев (Urticae folium) 10 г, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 10 г.

1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 180 мг, одуванчикалекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 180 мг, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 180 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 180 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 165 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 165 мг, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 150 мг, крапивы листьев (Urticae folium) 150 мг, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 150 мг.