Гепатофит (Hepatophyt) (147112) - инструкция по применению ATC-классификация
Гепатофит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 упаковка (50 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 6 г, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 6 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 6 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 6 г, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 5,5 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 5,5 г, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 5 г, крапивы листьев (Urticae folium) 5 г, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 5 г.
1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 12 г, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 12 г, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 12 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 12 г, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 11 г, ноготков цветков (Calendulae flos) 11 г, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 10 г, крапивы листьев (Urticae folium) 10 г, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 10 г.
1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: фасоли створок плодов (Phaseoli fructus (sine semine)) 180 мг, одуванчикалекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 180 мг, бессмертника песчаного цветков (Helichrysi arenarii flos) 180 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 180 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 165 мг, ноготков цветков (Calendulae flos) 165 мг, галеги лекарственной травы (Galegae herba) 150 мг, крапивы листьев (Urticae folium) 150 мг, расторопши плодов (Silybi mariani fructus) 150 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с коричневато-красными, желтыми и белыми включениями. Запах приятный.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
ГЕПАТОФИТ способствует восстановлению клеток печени (гепатоцитов), улучшает антитоксическую функцию печени, усиливает желчеотделение, снижает тонус желчного пузыря и желчевыводящих путей, повышает концентрацию желчных кислот
и уменьшает концентрацию холестерина. Умеренно способствует снижению уровня сахара в крови.
Показания
В составе комплексной терапии заболеваний печени и желчевыводящих путей (хронический гепатит, хронический холецистит, холангит, дискинезия желчевыводящих путей по гипотоническому типу); в составе комплексной терапии сахарного диабета.
Противопоказания
Артериальная гипертензия ІІІ ст., обтурационная желтуха, желчнокаменная болезнь с наличием камней более 10 мм в диаметре, пониженный уровень сахара в крови, острый вирусный гепатит, тромбофлебит, повышенная свертываемость крови, острые отравления различной этиологии; повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата или другим растениям семейства астровых (Compositae/Asteraceae).
Особые меры безопасности. Следует с осторожностью применять больным с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, циррозом печени, острым гепатитом, острым холециститом и острым панкреатитом; с хроническим панкреатитом или энтероколитом в фазе обострения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.
2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.
Взрослым и детям с 7 лет принимать в теплом виде по ⅔ стакана (150 мл) за
20–30 минут до еды 3 раза в сутки.
Длительность применения устанавливает врач. Обычно курс лечения не превышает 4 недели. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.
Дети
Препарат противопоказан детям до 7 лет.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или при нарушении рекомендованного режима приема возможно развитие таких побочных реакций:
со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диспепсия, изжога, легкая диарея;
со стороны дыхательной системы: одышка;
со стороны мочевыделительной системы: усиление диуреза;
со стороны кожи: аллергические реакции, в том числе зуд, гиперемия, отек кожи;
другие: усиление существующих вестибулярных нарушений.
В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г 100 г в пакете, вложенном в пачку,1,5 г в фильтр-пакете № 20.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».